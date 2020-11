Estrondo vindo da CSN assusta moradores de Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de novembro de 2020, 14:29 horas

Volta Redonda– Um forte barulho na CSN foi ouvido no início da tarde deste sábado, dia 21, e deixou os moradores dos bairros Vila Santa Cecília e Laranjal assustados com o estrondo. A assessoria de imprensa da CSN, disse em nota, que houve uma reação no carro torpedo, que transporta o aço líquido, e essa reação causou o estrondo, mas, que no entanto, o fato ocorreu em uma área isolada, ninguém ficou ferido e não houve nenhum dano ao equipamento.