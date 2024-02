Estrutura do “BaDoPi Folia 2024’ está quase pronta, no campo do Royal Sport Club

Barra do Piraí – A prefeitura está terminando de montar a estrutura, no campo do Royal Sport Club, do carnaval deste ano – o ‘BaDoPi Folia 2024’. Na tarde desta quarta-feira (7), o prefeito Mário Esteves compartilhou em suas redes sociais algumas imagens do espaço, que a partir desta sexta-feira (9) estará aberto à população.

Mário Esteves lembra que, excepcionalmente este ano, o carnaval foi transferido da Praça Nilo Peçanha e arredores do Centro da cidade devido à série de obras em andamento naquela região. “A expectativa é de que o BaDoPi Folia 2024 seja um dos carnavais mais organizados dos últimos anos, com uma infraestrutura inédita, além da segurança”, disse o prefeito.

Ele lembra que os foliões poderão aproveitar as quatro noites de shows e outras atrações, num ambiente 100% preparado para receber a festa. “A reconstrução da Praça Nilo Peçanha e os outros investimentos no Centro da cidade vão consolidar a área como o maior shopping a céu aberto da região, com paisagismo, novas calçadas etc”, disse o prefeito. “Bora curtir no campo do Royal que o carnaval deste ano vai ser top!”, concluiu Mário Esteves.