Matéria publicada em 11 de maio de 2022, 17:11 horas

Serviços devem durar em média três dias. Assim que concluídos, será concretado o piso e instalada a tela de segurança. Na sequência, a passarela será liberada para uso

Barra Mansa- Mais uma etapa das obras de readequação ferroviária de Barra Mansa começa a ser realizada ainda nesta semana. Trata-se da instalação das estruturas metálicas que compõem as rampas e o vão central da passarela de pedestres que liga as ruas José Marcelino de Camargo e Oscar da Silva Marins, próximo à Prefeitura.

Por conta das interferências, o acesso de veículos à Rua Oscar da Silva Marins está interrompido até o próximo sábado, dia 14.

O prefeito Rodrigo Drable considera que as obras representam um avanço impactante para o município. “São interferências de extrema importância para o projeto urbanístico da cidade”.

O Secretário de Planejamento Urbano do município, Eros dos Santos, destacou que, após a autorização das concessionárias ferroviárias, os serviços devem ser finalizados em três dias, incluindo a calçada de acesso às rampas. “A rampa de acesso localizada na Rua José Marcelino de Camargo já está quase pronta, o que em muito favorece o trabalho a ser executado”, destacou Eros, ressaltando que após as instalação, as estruturas metálicas recebem um pavimentação de concreto sobre o piso.

Após as instalações do vão central e rampas, será concretado o piso e colocada a tela de segurança. Na sequência, a passarela será liberada para uso dos pedestres. Por enquanto, o acesso à passarela não implica no fechamento da passagem de nível nas imediações da Prefeitura. A previsão é de que isso ocorra somente ao final da obra que está sendo licitada.

O projeto de readequação ferroviária consta de quatro passarelas de pedestres. Já estão liberadas e sendo utilizadas as passarelas localizadas próximas ao bairro Bom Pastor e a Avenida Dário Aragão. Em fase de conclusão, as passarelas nas imediações da Prefeitura e Parque da Cidade.

A totalidade do projeto prevê a adequação de 4,84 quilômetros de corredor ferroviário no perímetro urbano; a adequação, reconstrução, implantação e pavimentação de 5,7 quilômetros de vias urbanas; a realocação do pátio de manobras; além da implantação de dispositivos de transposição da faixa ferroviária para pedestres e veículos mistos com o objetivo de eliminar as principais passagens em nível com o feixe ferroviário. Os investimentos são da ordem de R$94 milhões.

Todos os serviços estão sendo realizados pelo Governo Federal, através do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) e são acompanhados sistematicamente pela Secretaria de Planejamento Urbano, que criou inclusive, uma comissão com esta finalidade. O conjunto de obras começou em 2010 e foi paralisado em 2014 em função da necessidade de desapropriações e reassentamentos. Os serviços foram retomados no início de 2020.