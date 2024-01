Estudante de Engenharia Mecânica do UniFOA consegue estágio em multinacional

Todo estudante de engenharia passa pelo período de sonho e ansiedade para conseguir a 1ª oportunidade no mercado de trabalho. Desde um estágio ou, até mesmo, um emprego fixo, todos vivem esse período de grandes expectativas pela primeira chance na área que tanto sonhou. E começar com uma grande oportunidade em uma empresa de relevância mundial, é uma conquista para qualquer acadêmico!

No último dia 8, Yuri Gabriel, estudante do 5º período de Engenharia Mecânica do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA conseguiu um estágio na montadora japonesa Nissan, montadora mundialmente conhecida por sua qualidade e relevância. Após fechar os quatro períodos da Engenharia ABI, Yuri se candidatou no processo seletivo da montadora, que buscava estagiários para a sede localizada em Resende, no sul fluminense.

O estudante, que conseguiu sua primeira oportunidade na área, destacou que todos os projetos realizados dentro do curso, desde o primeiro período, foram fundamentais na viabilização da vaga. Ele também afirmou estar muito empolgado com essa grande oportunidade, logo no início de sua carreira profissional:

“Estou com uma grande expectativa de crescimento tanto pessoal quanto profissional, com foco na aprendizagem e desenvolvimento. Os aspectos voltados a minha personalidade e conhecimentos técnicos foram colocados em prática durante projetos do curso, e foi determinante para a minha jornada como um estudante de engenharia. Tenho certeza que irei aprender bastante durante o estágio, além criar novos laços para a minha jornada profissional”, afirmou Yuri, muito empolgado com a chance da primeira experiência em sua área.

A seleção do estudante é motivo de muito orgulho para todo o Centro Universitário, pois mostra que o foco da instituição é formar estudantes capacitados e qualificados, para que possam ter as melhores oportunidades dentro do mercado de trabalho:

“A conquista do Yuri mostra a excelência que sempre tivemos nos cursos de engenharia do UniFOA. Ele sempre foi um estudante preocupado com seu desenvolvimento, pois é muito dedicado e durante todo o ciclo básico conseguiu desenvolver todos os desafios propostos”, declarou Samantha Grisol, coordenadora dos cursos de Engenharia Ambiental, Produção e da Engenharia ABI do UniFOA.

Engenharia 360º e Engenharia ABI do UniFOA

Os ingressantes iniciam sua jornada acadêmica no ciclo básico – que compõe os quatro primeiros semestres – em conjunto, ou seja, aprenderão os fundamentos das engenharias juntos, pois tem muitas disciplinas em comum. A partir do 5º período os estudantes irão para suas respectivas especializações, e se aprofundar nas disciplinas de Engenharia.

O UniFOA também aplica a Engenharia 360º em suas grades semestrais. Ela promove uma graduação de qualidade sob a mentoria de professores especialistas na área, além de utilizar as ferramentas tecnológicas mais modernas do mercado. Desta forma os estudantes e futuros profissionais chegam mais preparados ao mercado de trabalho, a partir da criação de projetos práticos no qual, desde o primeiro período, colocam a mão na massa para solucionar problemas reais do mercado:

“Hoje com a nova metodologia baseada em projetos conseguimos alcançar habilidades as quais as indústrias procuram em cada profissional. Isso permite que o estudante antes mesmo de iniciar o ciclo profissional do curso do engenharia tenha competências e habilidades para contribuir para o desenvolvimento de uma indústria de grande porte”, completou Samantha, coordenadora da Engenharia ABI.