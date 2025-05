Estudante do UGB tem artigo publicado em revista internacional

Volta Redonda – A estudante Carolina Cimino, de 22 anos, aluna do 7º período do curso de Administração do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), teve seu artigo científico publicado na Revista Espacios, conceituado periódico acadêmico internacional com sede em Caracas, na Venezuela. O trabalho, intitulado “Revisão bibliográfica da Indústria 4.0: Impacto das tecnologias contemporâneas nas indústrias automotivas brasileiras e suas implicações para otimização de processos”, analisa os efeitos das inovações tecnológicas no setor automobilístico nacional.

Orientado pelo professor Deyvison Nascimento, o artigo foi desenvolvido como parte das atividades de iniciação científica do curso. Segundo o docente, a publicação em uma revista internacional revisada por pares é um importante reconhecimento da qualidade da produção acadêmica do UGB.

“Isso mostra a qualidade dos trabalhos que nossos alunos produzem ainda na graduação. É um processo criterioso, no qual avaliadores independentes decidem se o artigo tem mérito para ser publicado. Além disso, é um diferencial significativo no currículo do estudante, podendo inclusive abrir portas no mercado de trabalho”, afirmou o professor.

Carolina relata que a escolha do tema foi motivada por sua vivência prática como estagiária em uma empresa do setor e pelo interesse nas inovações tecnológicas aplicadas à indústria.

“A escolha deste tema se deu pelo meu interesse nas inovações tecnológicas no setor, tanto por conta da minha experiência atual de estágio, que permite a vivência de algumas destas inovações na prática, como também pela importância deste segmento da indústria para a economia do país. Os estudos para o projeto foram incentivados pela universidade, principalmente por parte do professor Deyvisson, e teve um papel importante para minha formação”, explicou Carolina, que não escondeu a emoção ao ver seu trabalho aprovado.

“Fiquei muito feliz e emocionada quando soube da publicação, pois foi um trabalho que demandou muitos estudos e dedicação. É gratificante saber que todo esforço foi reconhecido”, comemorou”, destacou a universitária.

Fundada em 1980, a Revista Espacios é uma publicação revisada por pares de especialistas seniores, dedicada a divulgar trabalhos originais que apresentam resultados de estudos, pesquisas e revisões bibliográficas publicadas em espanhol, português e inglês, nas áreas de gestão, educação e tecnologias relacionadas.