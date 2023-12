Estudante do UniFOA recebe premiação da APP na sede da Rede Globo

Ter o trabalho de conclusão de curso aprovado com certeza é uma das sensações mais satisfatórias para qualquer acadêmico que está na etapa final de sua graduação. Além do sentimento de dever cumprido, todo o esforço pela elaboração se torna ainda mais recompensador com uma premiação quando o projeto é reconhecido por uma instituição de renome nacional na área do futuro profissional.

Dentro desse contexto, na tarde da última quarta-feira (13), André Monsôres, estudante de Publicidade e Propaganda do UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, foi premiado com o 3º lugar no concurso da Associação de Profissionais de Propaganda (APP), em um evento organizado na sede da Rede Globo em São Paulo.

Para promover a premiação, a associação reuniu TCCs – Trabalhos de Conclusão de Curso – de todo o Brasil, que foram avaliados por uma banca constituída por grandes profissionais da área.

O coordenador e docente do curso de Publicidade e Propaganda, Douglas Gonçalves, também compareceu ao evento, como forma de apoio ao aluno. Durante a iniciativa, ambos foram recebidos por Silvio Soledade, Presidente da Associação, que valorizou todo o esforço do deslocamento dos dois até a capital paulista. Muito orgulhoso, o professor destacou o impacto do evento, e de que modo a ocasião pode elevar o nome do Centro Universitário:

“É um evento grandioso, de grandeza nacional, porque avalia projetos de todo o país. Foi muito gratificante ser recebido e reconhecido por toda a associação, que agradeceu todo o esforço da instituição, pois saímos de Volta Redonda em uma viagem até São Paulo. Dessa maneira, pudemos mostrar o potencial do curso, desde o corpo docente, até a capacitação profissional de todos os estudantes”, comentou Douglas.

O TCC de André teve como principal foco uma pesquisa de estratégia mercadológica sobre o aumento do consumo de mídia física em produtos musicais, essencialmente após a pandemia, por conta dos apreciadores desses recursos e a criação de comunidades online focadas nesse aspecto. A partir disso, o estudante criou um clube de vinil chamado “master”, para um portal que reúne fãs de CDs, fitas k7 e discos de vinil:

“O clube tem como principal objetivo transformar os seguidores em vendas fora da internet. Inicialmente, queria explicar todo o fenômeno do mercado, apresentar os dados, como funciona rede social, fandoms, indústria da música, entre outras informações. E na prática, tive que realizar várias pesquisas, além de criar uma identidade visual única, entre outros materiais.”, declarou André, sobre a preparação do conteúdo de seu projeto.

Desafios até a premiação

Não foi um caminho fácil para André. Além da necessidade de conciliar trabalho com seus estudos, ele teve o grande obstáculo de encontrar fornecedores para montagem do material físico, como forma de acrescentar repertório ao seu trabalho. Apesar de todos obstáculos, o discente considera que todo o esforço para aplicar uma didática diferenciada pode ter sido o grande diferencial para ser agraciado na situação:

“Acredito que chamou atenção da banca o meu trabalho ter identificado um fenômeno do mercado, específico e nichado, mas ter transformado em um material inédito, com uma identidade visual nova e um design gráfico estratégico e que atende as necessidades do público-alvo”

A premiação é reflexo da competência e preparação do UniFOA em todo o processo da graduação de todos os seus estudantes. O compromisso do Centro Universitário não está atrelado somente a preparação de profissionais para os desafios do mercado de trabalho, como também para que seus estudantes vivenciem experiências fantásticas, como foi o caso de André:

“Foi uma experiência incrível. Um dia único na minha vida. Ir até a Rede Globo de São Paulo, como finalista e ainda levar um prêmio para casa é emocionante demais. Além disso, assistir às apresentações dos outros trabalhos também foi de grande aprendizado”, destacou o aluno, extremamente satisfeito.