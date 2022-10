Estudantes da rede municipal de Porto Real colhem verduras que plantaram

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 08:20 horas

Porto Real – Estudantes do Centro Educacional Infantil Municipal (CEI) Maria de Lourdes Ferreira, no bairro Freitas Soares, participaram na manhã desta terça-feira (18) da primeira colheita de verduras produzidas pelo projeto “Horta no Quintal é Bem Legal”, desenvolvida através de uma parceria com o professor Anaximandro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR).

Segundo a diretora do CEI, Rigelda Maria, o projeto teve início no dia 22 de agosto devido à necessidade de hábitos saudáveis como forma de proporcionar melhor qualidade de vida das crianças e familiares, seja através da alimentação, de atividades de contato com a natureza e de noções de preservação ambiental.

– Foi uma experiência muito interessante para as crianças que participaram desde a parte da construção dos canteiros como do plantio e cuidado com as mudas até a colheita de verduras – lembrou Rigelda, comentando que este é um projeto interessante e agregador de valores nutricionais e ambientais.

O secretário municipal de Agricultura, Andrinho, disse que a equipe da Pasta, que forneceu as mudas e ajudou na preparação dos canteiros, ficou muito contente com o resultado obtido, com o cuidado da horta pelos funcionários do centro educacional e com a participação das crianças no projeto idealizado pela diretora e funcionários, visando valorizar a terra e estimular a horta de quintal com a produção de verduras para o consumo próprio. Ele informou que o projeto realizado foi possível através de uma parceria da diretoria com a SMDR e que há possibilidade de parcerias com qualquer instituição de ensino municipal, basta que o estabelecimento de ensino procure a SMDR para realização do projeto na escola.

– Parabéns a equipe da CEI pela iniciativa e acredito que este projeto pode ser desenvolvido e aceito nas escolas, trabalhando junto com a Secretaria de Educação, incluindo os alunos em tarefas agradáveis e de aprendizagem, podemos colher bons frutos, quer dizer: boas verduras para uma alimentação mais saudável – concluiu o secretário fazendo uma analogia.

O prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou a direção do Centro Educacional e a equipe da Secretaria de Agricultura pela realização do Projeto.

– São iniciativas enriquecedoras como esta que transformam o ambiente escolar e a vida dos estudantes, um projeto que utiliza a fertilidade das terras da nossa cidade em prol da saúde alimentar e da utilização do meio ambiente como aliado para uma melhor qualidade de vida – concluiu o prefeito.