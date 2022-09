Estudantes da rede pública de Volta Redonda visitam o Theatro Municipal do Rio

Matéria publicada em 25 de setembro de 2022, 14:42 horas

Alunos da Escola Rubens Machado assistiram espetáculo Macunaíma, com Ballet e Orquestra Sinfônica

Volta Redonda- Um grupo de 40 alunos do 7º ao 9º Ano do Ensino Fundamental da rede pública de Volta Redonda participou nesta semana de uma visita ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na capital carioca. Os estudantes da Escola Municipal Rubens Machado, localizada no bairro Verde Vale, participaram da pré-estreia para escolas do espetáculo Macunaíma, com apresentação do Ballet e da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal, que teve estreia mundial no último dia 22.

“Foi maravilhoso, uma experiência perfeita. O que mais gostei foi ver os bailarinos no palco. É muito lindo. Nunca tive a oportunidade de ir a um teatro, ainda mais tão lindo. Parece cena de novela”, contou empolgada a jovem Gabrielly Alcebíades, de 15 anos, aluna do 9º Ano.

A diretora-geral da escola, Marli da Silva, explicou que a ida dos estudantes ao Theatro Municipal faz parte do projeto “Estudo do meio”, idealizado pela unidade escolar e que busca oportunizar aos alunos, vivências além daquelas que tradicionalmente a escola oferece.

“É uma maneira de mostrar outros caminhos. Além disso, a professora Sahra viu a propaganda do Projeto Escola, promovido pelo Setor Educativo do Theatro Municipal, e nos comunicou. Ao ler o projeto, enxergamos uma oportunidade e acreditamos em criar momentos de cultura e saber para além da escola”, disse a diretora.

Marli explica que realizou a inscrição no Projeto Escola em abril, e as equipes participaram de três reuniões on-line e duas pesquisas antes de a escola ser escolhida para participar.

“Estamos felizes em ver o encantamento nos olhos dos nossos alunos. Um ambiente histórico onde pudemos observar os detalhes artísticos do prédio, sua imponência e beleza, ser acolhidos. Conhecer o corpo de Ballet e a Orquestra Sinfônica em uma belíssima apresentação de Macunaíma, uma obra importante da cultura brasileira, foi um privilégio”, citou a diretora Marli.

Para o secretário municipal de Educação, Julio Cyrne, a visita dos alunos ao Theatro Municipal do Rio e a presença em um espetáculo no local vão, além de reforçar o trabalho desenvolvido na escola, contribuir para a formação como cidadão desses jovens.

“A Secretaria Municipal de Educação (SME) trabalhamos e incentiva constantemente essa integração do conteúdo aplicado na escola com atividades externas. Muitos desses alunos não têm acesso a esse tipo de cultura, de evento, e essa iniciativa abre um mundo de possibilidades para eles, oferecendo oportunidades”, ressaltou o secretário.

Espetáculo: baseado no livro homônimo de Mário de Andrade, o balé Macunaíma teve estreia mundial no dia 22 deste mês setembro, com Corpo de Baile e Orquestra Sinfônica, acontecendo no ano do centenário da Semana de Arte Moderna. Com música especialmente composta pelo premiado Ronaldo Miranda, coreografia inédita de Carlos Laerte, concepção e roteiro de André Cardoso, o espetáculo em um ato e quatro quadros tem como cenário inicial a selva amazônica, na região do Rio Uraricoera, em Roraima (RR), a terra natal de Macunaíma, onde vivem os índios Tapanhumas.