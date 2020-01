Estudantes da região Sul Fluminense encontram dificuldades para se inscrever no Sisu 2020

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 09:56 horas

São mais de 230 mil vagas para 128 instituições de todo o país na edição do primeiro semestre, o que gera lentidão no site

Sul Fluminense – As inscrições do 1º semestre de 2020 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram abertas na madrugada desta terça-feira (21), e foram estendidas até o próximo domingo (26). Estudantes da região Sul Fluminense estão concorrendo as 237 mil vagas em universidades federais.

A decisão foi confirmada após erros nas correções das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afetou quase seis mil candidatos, mas que já foram corrigidos.

Relatos

Estudantes da região Sul Fluminense estão relatando lentidão ao acessar o site para realizar as inscrições no Sisu. Alguns dizem que o site não abre direito ou que na conclusão de se inscrever o site alega erro e o processo é interrompido.

Yolanda Magalhães, de 20 anos e moradora do bairro Centro, em Barra Mansa, disse que tentou três vezes se inscrever para os cursos superiores de Design Gráfico e Administração e não teve sucesso.

– Acordei muito cedo para realizar as inscrições porque meus amigos me disseram que é uma luta conseguir se inscrever no Sisu. Achei que eles estavam exagerando, mas é verdade. Depois de três vezes, já desisti. Vou tentar amanhã e torcer para conseguir – relatou a jovem.

Gustavo Matheus Ribeiro, de 33 anos e morador de Resende, foi outro estudante que encontrou dificuldades em se inscrever no curso superior de Biologia, a terceira faculdade em que vai ingressar.

– Nas primeiras vezes achei que estava com problemas na minha internet, mas acessei as redes sociais e percebi que várias pessoas estavam reclamando da mesma coisa. Consegui finalizar a inscrição após tentar por três horas – disse Gustavo.

Já a estudante de 17 anos, Amanda Ribeiro, de Volta Redonda, afirmou estar tranquila em relação as inscrições no Sisu.

– Todo ano fico sabendo das reclamações sobre as inscrições no Sisu, por isso vou esperar poeira baixar para me inscrever. Daqui uns dois ou três dias creio que ficará mais tranquilo para fazer o que quero sem dificuldade alguma – concluiu Amanda.

As inscrições podem ser realizadas pelo site https://sisu.mec.gov.br/#/ até o dia 26 deste mês.