Estudantes de Angra são contemplados com cartões do Transporte Social Universitário

Angra dos Reis – Cento e dezessete jovens de Angra dos Reis foram contemplados, nesta sexta-feira (2), com o cartão do Transporte Social Universitário. O programa concede transporte gratuito intermunicipal a estudantes de universidades e cursos técnicos sediados em até 200 km do município.

A cerimônia, realizada no CEA pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, por meio da Secretaria Executiva da Juventude, contou com a presença do prefeito Fernando Jordão, do secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, da Deputada Estadual, Célia Jordão, do secretário de Juventude, William Gama, além de diversos vereadores, autoridades e representantes de projetos sociais.

– O Transporte Social Universitário é essencial para os jovens estudantes de nossa cidade. A equipe da Juventude e o secretário Cláudio Ferreti estão de parabéns. Graças ao programa, os estudantes de Angra podem economizar dinheiro, e assim investir ainda mais em sua educação comprando livros – relatou o prefeito Fernando Jordão.

Antes das falas das autoridades, foi passado um vídeo no telão do auditório com depoimentos de jovens que já passaram pelo programa em 2023. Ao fim, houve a entrega de alguns cartões para os estudantes pelas autoridades presentes.

Os jovens que receberam os cartões no encontro foram contemplados pelo processo seletivo do programa, que ficou aberto do dia 16 a 25 de janeiro, e teve o resultado divulgado no dia 30 de janeiro no site da Prefeitura de Angra. O próximo processo seletivo para oferta de vagas no programa acontecerá no segundo semestre de 2024.

– Investir nos estudantes é investir no futuro da cidade. A Prefeitura de Angra está comprometida em oferecer cada vez mais capacitações ao jovem, com cursos profissionalizantes e políticas públicas que gerem empregabilidade. Estamos muito felizes em ver esse auditório cheio de jovens focados em construir futuros brilhante. Que vocês façam muito bom proveito do Transporte Social Universitário, para que no futuro entrem no mercado de trabalho com muito entusiasmo, sucesso e conhecimento – comentou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

Sobre o programa

O Transporte Social Universitário é destinado a estudantes residentes em Angra dos Reis e regularmente matriculados em universidades públicas/privadas ou em instituições que ofereçam cursos técnicos profissionalizantes foras do município, sediadas em até 200 km do município.

Para receber o auxílio, o universitário deve integrar um núcleo familiar de até um salário-mínimo por pessoa; morar em Angra dos Reis há pelo menos um ano e estar matriculado em cursos que não sejam oferecidos em Angra.

Atualmente o programa oferece três rotas: Rota I (Angra dos Reis x Barra Mansa/Volta Redonda), Rota II (Angra x Santa Cruz x Campo Grande) e Rota III (Parque Mambucaba x Barra Mansa x Volta Redonda).

Os cartões do programa são personalizados, incluindo o nome e a foto do aluno, assim como informações sobre a instituição de ensino em que estão matriculados, a rota do ônibus utilizada e o período universitário em curso.

– O Transporte Social Universitário é muito importante para manter minha motivação nos estudos. Ele alivia bastante a carga financeira da minha família, além de estar contribuindo para o meu futuro sucesso profissional. Os benefícios do programa serão colhidos no futuro, e tenho certeza de que serei eternamente grato por essa ajuda – disse Pedro Henrique, estudante de ciências contábeis na Unifoa, em Volta Redonda.