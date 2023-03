Estudantes do UniFOA competirão na Seletiva Adobe Brasil 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 17:45 horas

Volta Redonda – Cinco estudantes de graduação do UniFOA estão confirmados para competir na Seletiva Adobe Brasil 2023, no próximo sábado (25). O concurso irá testar as habilidades de design dos participantes, a partir dos softwares Adobe Illustrator e Adobe Photoshop. É a primeira vez que uma instituição do Sul Fluminense é convidada.

Entre mais de mil alunos espalhados pelo país, dois serão os vencedores que representarão o Brasil em Orlando (EUA), no Campeonato Mundial dos Alunos Criativos com Tecnologias Adobe (Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship).

Certificação

Um dos critérios para chegar à disputa em âmbito nacional é ser oficialmente certificado nos softwares. Por isso, foi aplicada uma avaliação – com 30 questões teóricas e práticas – aos estudantes de Design e de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Volta Redonda que se interessaram pela oportunidade.

A certificação aconteceu nesta quarta-feira (22), no Laboratório de Informática da instituição, no Campus Olezio Galotti, em Três Poços. A prova foi aplicada pelo gerente comercial Giuliano Pallos, da ENG DTP & Multimídia – organizadora da Seletiva Adobe Brasil, que elogiou o UniFOA: “Tudo aqui é muito organizado. É a melhor instituição que fui até agora”, considerando sua passagem por instituições dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Os coordenadores de Publicidade e Propaganda, Douglas Gonçalves, e de Design, Aline Botelho, acompanharam de perto o processo e comemoraram a aprovação dos alunos. São eles:

Publicidade e Propaganda

Gabriel Machado (certificado em Adobe Photoshop)

Lorena Ferreira (certificada em Adobe Photoshop)

Lara Ricas (certificada em Adobe Photoshop)

Design

Mariana Poubel (certificada em Adobe Photoshop)

Italo Rezende (certificado em Adobe Illustrator)

Oportunidade profissional e de experiência de vida

A maioria dos estudantes já está no mercado de trabalho e utiliza pelo menos um dos softwares como principal ferramenta. Como é o caso de Gabriel Machado, que tem experiência com Photoshop há sete anos e foi o primeiro a concluir a avaliação.

“A prova foi bem tranquila. Como eu já trabalho com o programa há bastante tempo, não tive dificuldade. Essa certificação vai ser ótima para meu currículo, porque é de fato uma comprovação do nosso conhecimento e reconhecida internacionalmente”, avalia o futuro publicitário, que está confiante para a etapa nacional.

O presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, disse que a conquista de Gabriel é um orgulho tanto para a Associação quanto para o UniFoa. “O Gabriel, no dia a dia conosco, sempre demonstrou muita responsabilidade e criatividade. É um rapaz humilde, consciente de suas habilidades e estudioso. Temos muito orgulho em tê-lo no nosso quadro de colaboradores e temos muito orgulho de manter a parceria com uma instituição tão respeitada quanto o UniFoa”, disse Ubirajara Vaz.

Na seletiva do próximo sábado, os alunos usarão Illustrator e Photoshop para completar o desafio de design para um cliente sem fins lucrativos. A iniciativa acontece há três anos, sempre nas capitais dos estados brasileiros, segundo Giuliano Pallos.

Primeira vez no interior

Com a participação do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, é a primeira vez que estudantes do interior do Rio de Janeiro têm essa chance. Essa oportunidade surgiu graças à parceria de anos entre a instituição e a empresa de softwares, que disponibilizou vouchers para que os universitários pudessem buscar essa certificação.

“O mercado de trabalho ainda não costuma exigir esse certificado, mas com certeza é um diferencial que agregará muito ao currículo dos estudantes. E essa participação é uma oportunidade única. Nossos alunos são muito capazes, estamos na torcida pelo bom desempenho nas próximas etapas”, ressalta a coordenadora de Design, Aline.

O coordenador de Publicidade e Propaganda concorda com a importância dessa conquista para os futuros profissionais e acrescenta que é “fundamental que os estudantes tenham interesse em iniciativas como essa, pois uma certificação como essa contribui para o perfil ideal dos nossos futuros egressos”.

Premiação do mundial

O primeiro e segundo lugares da Seletiva Brasil irão para o mundial. O Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship está previsto para acontecer de 30 de julho a 02 de agosto 2023 em LW Marriott – Orlando. E os três primeiros colocados levarão para casa prêmios em dinheiro (dólar): 1º lugar – $ 8.000, troféu, medalha de conquista e certificado de vencedor; 2º lugar – $ 4.000, medalha de conquista e certificado de vencedor; 3º lugar – $ 2.000, medalha de conquista e certificado de vencedor.