Estudantes de Direito fazem visita técnica à Cadeia Pública de Volta Redonda

Volta Redonda – O curso de Direito do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) realizou uma visita técnica à Casa de Custódia e à Cadeia Pública Franz de Castro, em Volta Redonda, com a participação de 50 estudantes dos 6º e 7º períodos. Os alunos foram acompanhados pelo professor Hindenburg Brasil e recebidos pelo diretor das unidades, Vanderson Clavelario Nunes.

Segundo o coordenador do curso de Direito, professor Alan Pançardes, a atividade é essencial para que os alunos compreendam a rotina dos presos, os direitos dos detentos, as regras de acesso e a atuação dos advogados dentro das unidades prisionais. “É extremamente importante para a prática do aluno ter essa vivência. O evento foi um sucesso, pois tivemos 50 estudantes nesta atividade, acompanhados pelo diretor da unidade e pelo professor Hindenburg, que é juiz de Direito e juiz das varas criminais. Eles percorreram todas as áreas da unidade prisional, se inteiraram do funcionamento, deixando os alunos bem impressionados com a forma real de aprendizado”, destacou.

O professor Hindenburg explicou que a visita técnica faz parte da disciplina de Processo Penal e serve para complementar o aprendizado teórico. Durante a visita, os estudantes conheceram as áreas destinadas aos advogados, que operam em cabines de atendimento com interfones para garantir a segurança. “O diretor da unidade prisional fez uma visita guiada e compartilhou com os alunos os seus 27 anos de experiência profissional, superando as expectativas de todos e detalhando todas as rotinas do local e, por questões de segurança o contato com os internos foi visual. Estou muito gratificado com a empolgação dos alunos”, comentou.

Para Vanderson, diretor das unidades prisionais, a visita acadêmica oferece uma visão realista e complexa do sistema prisional. “Procuramos expor como o trabalho é hermético, principalmente no equilíbrio entre a disciplina e o respeito à pessoa reclusa. Trata-se de um ambiente onde normas de segurança devem ser sempre respeitadas, pois lidamos com a vida das pessoas, sejam presos, servidores ou visitantes”, explicou. A visita aconteceu nos dias 11 e 12 de junho.