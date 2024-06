Estudantes de Pinheiral se formam no PROERD, programa da PMERJ

Pinheiral – Pinheiral celebrou nesta terça-feira (25), a formatura de 110 estudantes no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), promovido pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. As cerimônias foram realizadas no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro, com as presenças do prefeito Ednardo Barbosa, da secretária municipal de Educação Sueli Gentil, do comandante do 28º BPM, tenente-coronel, Moisés Pinheiro Sardemberg, e outras autoridades policiais. Os formandos, com idades entre 10 e 12 anos, são das escolas municipais Alzira Vargas do Amaral Peixoto, Domingas Alves Ferreira e APAE.

Iniciado há 32 anos no Brasil, o PROERD desempenha o papel crucial na conscientização e proteção das novas gerações.

O prefeito Ednardo agradeceu a parceria da PMERJ, aos envolvidos e ao sargento Gilberto Antônio, responsável por conduzir o PROERD nas escolas.

“Agradecemos à Polícia Militar do Rio de Janeiro pelo compromisso na execução deste programa, parabenizamos todos os formandos, seus familiares e professores pelo empenho ao longo desta jornada. Parabenizo e agradeço também o sargento Antônio pelo seu comprometimento e dedicação”, disse o prefeito.

De acordo com o sargento Antônio, o PROERD é reconhecido por seu importante papel na promoção de uma vida saudável e segura para os jovens, sendo uma iniciativa vital na prevenção ao uso de drogas e na luta contra a violência.

“É gratificante demais ter essa oportunidade de levar aos alunos dessa cidade que amo e tenho uma gratidão enorme, as ferramentas necessárias para que eles possam tomar suas decisões seguras e responsáveis. Obrigado a todos pelo apoio e confiança em nosso trabalho”.