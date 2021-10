Estudantes de Resende se destacam em jogos estudantis do Rio

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 16:06 horas

Resende- Graças a uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Resende, foi possível que alunos do projeto “Judô Escola”, participassem dos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro, realizado no Jequiá Iate Clube, Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

A disputa na modalidade judô aconteceu no último sábado, dia 9 de outubro, onde culminou na conquista de medalhas de ouro e bronze pelos atletas de Resende.

No tatame, a equipe da Escola Municipal Noel de Carvalho, que levou quatro atletas, ganhou destaque com a vitória da estudante Ana Gabrielle de Sousa. A aluna Ana Gabrielle, que já foi destaque em campeonatos da Confederação Brasileira de Judô, foi premiada com a medalha de ouro. Já a aluna Maria Victoria Pequeno do Nascimento ficou em terceiro lugar. As duas lutaram em categorias por peso diferentes.

A secretária de Educação, Rosa Diniz Frech de Almeida, destacou que as conquistas representam o esforço da comunidade escolar na inserção dos alunos em atividades esportivas. “O esporte no contexto escolar traz uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar dos estudantes. Além de momentos de lazer proporcionados, as atividades físicas e as mais diversas modalidades esportivas agregam aumento da capacidade cognitiva e condições para uma vida mais saudável e também geram socialização entre os alunos, dentre outras vantagens. Por intermédio do projeto “Judô Escola”, os nossos estudantes podem desfrutar destes benefícios e, ao mesmo tempo, o município descobre novos talentos no mundo do esporte”, destacou.

O evento simbolizou a volta da participação dos alunos nos projetos esportivos que estavam parados em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O projeto “Judô Escola” visa estimular os alunos da rede pública municipal de ensino na prática de esportes por meio de aulas oferecidas gratuitamente nas unidades educacionais de Resende.