Estudantes do pré-vestibular do MEP promovem o 1º encontro presencial do ano

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2021, 09:37 horas

Volta Redonda- Na tarde de sábado, dia 4, estudantes do Pré-Vestibular Cidadão (PVC), promoveram o primeiro encontro presencial do ano na sala de aula do MEP(Movimento Ética na Política), bairro Niterói.

O encontro, a festa, o celebrar, como elementos da cultura moderna ficaram evidenciados no encontro, e os estudantes, ao chegarem pela 1ª vez à sala, foram apresentados ao espaço comunitário-educacional pelo professor Paulo Ricardo Cardoso, coordenador da área de exatas do PVC.

Os alunos, já aclimatados ao ambiente, ainda tímidos, foram saudados pela professora Nirlene Pirassol, coordenadora do PVC: “A provocação para esse momento presencial sempre foi meu sonho como educadora. Alegrei-me com a iniciativa da aluna Larissa, e o comparecimento de vocês. Parabéns! Precisamos disso, nos ver, ouvir o outro, celebrar a esperança. Mais uma vez cumprimento e agradeço a presença de vocês, alunos e professores”, agradeceu a professora Nirlene.

A articuladora deste encontro, Larissa Brandão disse que também ficou muito feliz, de estar com os alunos e poder conhecer presencialmente todos e olhar diretamente, depois da jornada de educação virtual. “Quando comentei com a coordenação, e também com alguns colegas, sobre a possibilidade do encontro, todos se alegraram com a ideia. Quero agradecer vocês colegas, os professores que estão aqui, também os que não puderam comparecer a este momento de alegria do encontro”, falou Larissa na sua saudação.

Alegria e emoção

Os estudantes vindos dos bairros Padre Josimo, Vila Americana, Verde Vale, Retiro, Volta Grande III, Minerlândia, Retiro, Eucaliptal, davam exatamente a dimensão da importância que a educação deve chegar a todo território da cidade. As experiências de vida, a busca, o sonho do aprendizado causaram, em especial nos professores, emoção, alegria e gratidão ao ouvirem os relatos dos estudantes.

Ganhou destaque, por exemplo o relato da aluna Bruna Cristina, ao destacar que em todas as aulas do professor Érique Barcellos, da área de sociologia e filosofia, a sua mãe Cristina, deixava seus afazeres para ouvir a aula toda semana. “Minha mãe, sempre passava pelo quarto quando estava em aula remota, e dava uma olhadinha. Porém, quando se tratava da aula do professor Érique, ela parava de fazer o jantar, sentava e assistia aula comigo. O mais interessante era que o professor não via, mas ela entusiasmada dialoga com ele virtualmente, tamanho o encantamento com os temas trazidos pelo professor. Eu amava aquele momento”, contou emocionada Bruna, que quer fazer Biomedicina.

O professor Érique, diante do relato, não se conteve, emocionadíssimo abraçou a aluna e agradeceu a Dona Cristina pelo carinho.

Outro momento de alegria, entre tantos, foi a videochamada à professora de matemática, Juliana Resende, grávida de nove meses, e que deu aula até às vésperas do Enem. Segundo ela confirmou, Samuel, o primeiro filho nasce por esses dias.

O encontro finalizou com a partilha de refrigerantes, salgados e bolo oferecidos pelos alunos e professores. Para encerrar as atividades do ano, o MEP realizará, dia 11, próximo sábado, às 14h30, uma Assembleia Geral, com participação de todos seus membros.