Estudantes do UniFOA lançam podcast sobre a história de Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 12:24 horas

A produção conta com dois episódios já lançados

Volta Redonda – Estudantes do curso de Publicidade e Propaganda e do curso de Jornalismo do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), lançaram o podcast “Histórias de Aço”, que exploras temas relacionados aos momentos históricos marcantes para a cidade de Volta Redonda.

A iniciativa foi desenvolvida pelos estudantes do segundo período de Publicidade e Propaganda, na disciplina Projetos Integrados, com a turma do segundo período de Jornalismo e foi orientada pela professora Stella Aragão, contando com o coordenador dos cursos de JO e PP, Douglas Gonçalves. Segundo os envolvidos, o podcast é realizado a partir de leituras bibliográficas e entrevistas feitas com pessoas compromissadas com a pesquisa e a divulgação dos acontecimentos do município.

“A gente trabalhou com assuntos que circundam a história de Volta Redonda. A ideia é que esse projeto siga por mais alguns semestres, para que sejam trabalhados outros aspectos sociopolíticos da nossa cidade”, explica Stella, que exemplificou a antiga Rádio da CSN e a implantação do SUS em VR como possíveis temas para os próximos episódios.

Para esse início, foram escolhidas duas pautas: as greves, com todo o aspecto histórico que tinha relação com os movimentos da classe trabalhadora, e a história do Voltaço – o Volta Redonda Futebol Clube.

“Abrangendo também as questões políticas dessa história, da formação social desse time e como impacta de uma forma regional”, destaca a docente.

Experiência impactante

A estudante Thais Juliano, do 2º período de Publicidade e Propaganda, foi quem entrevistou o professor de História Adro Izidorio, no episódio “Futebol e Política”. Para ela, a experiência foi “particularmente muito satisfatória, porque além de ser um assunto que me desperta interesse, fui aluna do professor Adro durante o Ensino Médio. Então, revê-lo foi gratificante”, conta.

Quanto ao assunto de forma geral, Thais avalia que é uma excelente oportunidade para conhecer mais sobre a história da cidade, que muitas vezes é “pouco falada ou distorcida com o passar do tempo, e com a correria do dia a dia não paramos para refletir”, observa.

No primeiro episódio, o entrevistado foi o advogado Bruno Cecílio, mestrando em Sociologia e Direito e pesquisador que contribuiu com um panorama detalhado do histórico das greves dos trabalhadores da cidade de Volta Redonda. Portanto, esse trabalho da disciplina de Projetos Integrados vai muito além da prática acadêmica, como complementa Thais, que já conhecia um pouco da trajetória, mas começou a enxergar a cidade com outro olhar.

“Eu já conhecia um pouco da história de Volta Redonda, já que temos um peso significante na história do nosso país. Lembro de na escola ver fotos da CSN, nos livros didáticos, mas nunca tive a oportunidade de me aprofundar no assunto. E em 30 minutos de conversa descobri curiosidades e informações incríveis. Andar na cidade depois de descobrir algumas coisas é uma experiência completamente diferente. É como rever um filme, mas observando detalhes que não eram tão nítidos na primeira experiência, mas que com certeza fazem toda a experiência cinematográfica melhor”, compara.

E além de toda a ativa participação dos estudantes na produção do “Histórias de Aço”, eles também contaram com o apoio do time da Rádio UniFOA, onde as entrevistas foram gravadas.

“O projeto não seria realizado sem toda a equipe da Rádio UniFOA, que foi muito solicita, se empenhou bastante, ajudou na confecção das questões, da narrativa, isso é de extrema importância e relevância para o projeto”, agradece a professora Stella Aragão.

Ouça os episódios já produzidos:

Episódio 01 – Greves em Volta Redonda, com Bruno Cecílio (https://spoti.fi/3TqGtrp)

Episódio 02 – Futebol e política, com professor Adro (https://spoti.fi/3NYbQIK)