Estudantes participam da ‘Maratona de Ideias’ em Volta Redonda

Volta Redonda – O Vírgula Hub de Inovação de Volta Redonda realizou no último sábado (26), no auditório da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), a “Maratona de Ideias”, voltada para universitários e estudantes de nível médio técnico.

O evento foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Sebrae, UniFOA, UGB, UFF e CDL. A iniciativa propôs desafios reais da empresa patrocinadora, Transportes Excelsior, para que os grupos participantes criassem soluções inovadoras nas áreas de Transporte e Sustentabilidade, Futuro do Trabalho na Estrada e Logística Inteligente.

“É uma oportunidade de aproximar a teoria da prática e fazer os estudantes vivenciarem o mercado de trabalho, enfrentando desafios reais. Esse é o papel do Vírgula, promovendo a troca de experiências e incentivando a inovação”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

As soluções foram avaliadas por uma banca composta por representantes das entidades fundadoras do Vírgula e da Transportes Excelsior. As três melhores equipes receberam prêmios em dinheiro e todos os participantes ganharam horas complementares e certificado de Cocriadores de Inovação.

A “Maratona de Ideias” é a primeira de três que o Vírgula realizará em 2025, com a próxima voltada para a economia prateada, focando no mercado da maturidade.

“Gostaria de agradecer à Transportes Excelsior, aos fundadores do Vírgula e ao Sebrae pela excelente metodologia. Agradeço também a todos os alunos, professores e mentores que participaram com entusiasmo”, concluiu Sérgio Sodré.