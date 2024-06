Estupro coletivo de garota judia choca a França

“O estupro é uma ferramenta de destruição a serviço do ódio, e quando crianças estupram crianças, é também a sociedade como um todo que deve questionar sua responsabilidade diante da violência, do antissemitismo e da misoginia em ação em nosso país”, declarou a filial francesa da Women’s Foundation, organização de defesa dos direitos das mulheres. Com informações da RFI.

Internacional – Dois adolescentes foram indiciados pelo crime de estupro coletivo, ameaças de morte, insultos antissemitas e violência contra uma menina de 12 anos na cidade de Coubervoie, na França. O caso vem causando forte comoção no país e, sobretudo, na comunidade judaica. O terceiro suspeito do crime, um garoto de 12 anos, foi indiciado por outros crimes que ainda estão sendo investigados. Os dois rapazes de 13 anos foram mantidos sob custódia, enquanto o mais novo foi submetido a uma medida educacional judicial provisória.