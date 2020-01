ETA Belmonte retoma tratamento de água após vazamento de óleo no Rio Paraíba

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 14:18 horas

Volta Redonda- O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou que foi retomada a captação de água na ETA (Estação de Tratamento de Água) Belmonte. No início da tarde desta sexta-feira (17) a autarquia havia interrompido a operação devido a um vazamento de óleo no rio. A medida foi tomada como forma de prevenção para evitar contaminação e danos maiores à população atendida pelo sistema municipal de abastecimento de água.

Inea

O vazamento ocorreu fora do município de Volta Redonda e está sendo apurado pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente) em parceria com a SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda) e SMMA de Barra Mansa. A intenção é localizar os responsáveis pelo vazamento.

A recomendação é para que toda a população faça uso racional e economize água.

O Saae-VR ressaltou, em nota, o compromisso de levar água de qualidade aos moradores de Volta Redonda.