ETA Freitas Soares retoma o fornecimento de água - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 12:56 horas

Serviço havia sido interrompido devido a raio que atingiu transformador próximo à estação de tratamento de água, o que afetou vários bairros

Porto Real – A Prefeitura de Porto Real informou na manhã desta quinta-feira (2) que já foi reestabelecido o fornecimento de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Freitas Soares, que havia sido interrompido – segundo a Prefeitura – por causa de um relâmpago que atingiu o transformador localizado próximo à estação, o que provocou queda de energia no local e a interrupção do fornecimento de água para o bairro e localidades no entorno.

Ainda segundo o governo municipal, a Enel, concessionária de energia elétrica da cidade, realizou os reparos, e o fornecimento de água deve ser normalizado até o final do dia. A Prefeitura havia solicitado aos moradores que racionassem a água enquanto os reparos eram efetuados