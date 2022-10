ETA Nelson Carneiro sofre curto-circuito e está paralisada

Barra do Piraí – A Secretaria de Água e Esgoto, da Prefeitura de Barra do Piraí, informa que a Estação de Tratamento de Água Nelson Carneiro, no bairro Santa Cecília, está paralisada por conta de um curto-circuito sofrido na manhã desta terça, 11. De acordo com o secretário Wanderson Barbosa, a descarga elétrica contribuiu para estourar um transformador naquela ETA, queimando a bomba de distribuição de água para diferentes bairros da cidade.