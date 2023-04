Etapa final de implantação do SOS Escola ocorreu nesta sexta-feira em Angra

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 17:30 horas

Todas as 87 escolas da rede municipal contam com botão de emergência

Angra dos Reis – Os diretores de escolas municipais de Angra dos Reis foram treinados nesta sexta-feira (28), para usar o aplicativo SOS Escola em caso de alguma emergência nas unidades de ensino. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, todas as 87 escolas da rede municipal contam com o botão de emergência e profissionais treinados. O recurso também é oferecido para as unidades estaduais e particulares que tiverem interesse.

Segundo o secretário de segurança pública do município, Douglas Barbosa, serão implementados outros programas e o acompanhamento continua. “Estamos encerrando o treinamento para as escolas do município. Agora vamos fazer testes a exemplo do que fizemos com as primeiras 12 unidades. Vamos continuar monitorando com visitas e acrescentando outros programas. É a segurança de mãos dadas com a educação, com palestras e orientações contínuas”, destaca Douglas.

Chamado de SOS Escola, o botão de alerta é um aplicativo que está instalado nos celulares de diretores e auxiliares de direção das unidades escolares. O botão, quando acionado, contacta o CIOSP, que atua 24 horas por dia com uma estrutura integrada da equipe da Secretaria de Segurança Pública junto às polícias Civil e Militar, que imediatamente enviará uma equipe para o local chamado.

Para quem vive o dia a dia das escolas, conhece a diferença que faz ter uma ferramenta como o SOS Escola. “Espero não ter que usar, mas é um recurso que passa mais tranquilidade para a comunidade escolar. Sabemos que podemos contar com a segurança pública ao lado da educação para permitir o melhor ambiente possível na escola. Agora estamos mais tranquilos”, conta Alex Sandro Nazaré, diretor da Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha no bairro Campo Belo.

O secretário municipal de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato destacou a parceria da segurança pública e da educação. “É importantíssimo este trabalho da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis para garantir a segurança dos alunos e funcionários. Agora todas as escolas da rede municipal de ensino contam com uma estratégia de chamamento da segurança pública em caso de necessidade de urgência”, afirma Fortunato.