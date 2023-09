Etarismo e mercado de trabalho para mulheres

Sul Fluminense – Nos últimos anos, temos observado no mundo corporativo um movimento crescente em direção à igualdade de gênero em diversos aspectos da sociedade, no entanto, mesmo com os avanços conquistados, ainda existem desafios que persistem no mercado de trabalho, um dos quais é o etarismo.

O etarismo, também conhecido como discriminação etária, é um fenômeno preocupante que afeta particularmente as mulheres, e neste artigo quero trazer à tona o conceito de etarismo, como ele atua, além de propor reflexões e soluções para alcançarmos a igualdade e oportunidades para mulheres em todas as idades no mercado de trabalho.

O etarismo refere-se à discriminação baseada na idade, sendo um fenômeno que transcende as fronteiras de gênero (tanto para as mulheres mais jovens, como para as mais maduras). No entanto, no mercado de trabalho, as mulheres frequentemente sofrem com essa forma de preconceito de maneira mais acentuada, sendo que o etarismo se manifesta de várias maneiras, como a dificuldade em encontrar emprego ou a falta de oportunidades de crescimento profissional.

Impacto no mercado de trabalho para mulheres

As Mulheres de todas as idades enfrentam obstáculos relacionados ao etarismo no mercado de trabalho. As mais jovens, por exemplo, podem ser subestimadas em sua capacidade de assumir cargos de liderança ou serem vistas como menos experientes, por outro lado, mulheres acima dos 50 podem ser prejudicadas pela ideia de que são menos produtivas ou têm menor flexibilidade para se adaptarem às mudanças.

Proponho algumas soluções para tratarmos o etarismo:

Educação e conscientização: A primeira etapa para combater o etarismo é conscientizarmos em relação ao problema, as empresas e a sociedade como um todo devem estar cientes dos estereótipos associados a diferentes faixas etárias e trabalhar para desafiá-los.

Programas de mentoria: Nas empresas, estabelecer programas de mentoria que incentivem a troca de conhecimento e experiência entre mulheres de diferentes idades pode ajudar a superar os estereótipos etários, isso promove a colaboração e valoriza a expertise em todas as fases da carreira.

Políticas inclusivas: As empresas devem adotar políticas de recursos humanos inclusivas, garantindo a igualdade de oportunidades para mulheres de todas as idades, isso inclui práticas de contratação justas (algumas empresas estipularam cota para contratação de mulheres com faixa etária acima dos 40) , promoção de um ambiente de trabalho inclusivo e programas de desenvolvimento profissional contínuo.

Flexibilidade no local de trabalho: Proporcionar maior flexibilidade no local de trabalho é fundamental para combater o etarismo. As mulheres devem ter a oportunidade de equilibrar suas responsabilidades profissionais e pessoais, independentemente da idade, opções como trabalho remoto, horários flexíveis e licenças parentais são exemplos de políticas que podem ser implementadas.

Valorização da experiência: É essencial reconhecer e valorizar a vasta experiência que as mulheres mais velhas trazem para o mercado de trabalho. Programas de reciclagem profissional e a criação de oportunidades de trabalho.

Algumas empresas que investem em programas de Inserção de Mulheres:

IBM: A IBM tem um programa chamado “Returning Professional Program” que visa recrutar mulheres que estão retornando ao mercado de trabalho após uma pausa na carreira. Esse programa oferece treinamento, mentoria e oportunidades de emprego em diferentes áreas da empresa.

Johnson & Johnson: A empresa possui iniciativas de diversidade e inclusão que incluem programas de recrutamento e desenvolvimento de talentos para mulheres em diferentes estágios de suas carreiras. Eles buscam atrair mulheres maduras que possuam experiência e conhecimento valiosos.

Goldman Sachs: O Goldman Sachs lançou o programa “Returnship” para ajudar mulheres a retomar suas carreiras após uma pausa. Esse programa oferece oportunidades de estágio remunerado, treinamento e orientação personalizada para auxiliar as mulheres a se reintegrarem ao mercado de trabalho.

Procter & Gamble: A Procter & Gamble tem programas e políticas de diversidade e inclusão que visam contratar e promover mulheres em diferentes faixas etárias. Eles valorizam a experiência e oferecem oportunidades de crescimento profissional para mulheres maduras.

Unilever: A Unilever é conhecida por suas iniciativas de diversidade e inclusão. Eles têm programas de recrutamento voltados para mulheres maduras, visando aproveitar a experiência e habilidades específicas que essas mulheres podem trazer para a empresa.

Luciana Andrade é consultora de RH, Mentora de Carreira e CEO da rede Mulheres que Fazem.