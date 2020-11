EUA estabelece novo recorde ao ultrapassar 120 mil casos de covid-19 em um único dia

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 09:27 horas

Washington- Os Estados Unidos registraram mais de 120 mil novos casos de infecção pelo novo coronavírus nesta quinta-feira, 5, estabelecendo um novo recorde.

Foram 121.888 casos, um aumento de 18,5% em relação ao dia anterior, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Apenas nesta semana, o país já registrou três recordes diários.

Com a última atualização, o total de infectados por covid-19 nos EUA desde o começo da pandemia ultrapassa 9,6 milhões de pessoas. Já o total de hospitalizados chega a 53.322, número que não se via desde o início de agosto.

No sul e no meio-oeste do país, os hospitais estão se aproximando da capacidade máxima. As mortes pela doença nos EUA superaram 1.200 na quinta, patamar que não se alcançava desde meados de setembro. No acumulado, os óbitos por covid-19 no país se aproximam de 235 mil.

Fonte: Dow Jones Newswires.