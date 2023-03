Eudes Pedro é apresentado como novo técnico do Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 09:55 horas

Resende – Visando a disputa da série A2 do Campeonato Carioca, a Série D do Brasileirão e a Copa Rio, o Resende FC se reapresentou na última quarta-feira (22), e realizou atividades no CT Pelé Academia. A novidade ficou por conta da apresentação oficial do novo técnico, Eudes Pedro.

O novo treinador – que foi auxiliar-técnico do treinador Cuca por mais de 20 anos, e com quem conquistou a Copa Libertadores da América de 2013, pelo Atlético Mineiro – disse que pretende levar o Resende para a primeira divisão estadual.

– O Gigante do Vale é uma referência no Brasil com a Pelé Academia, o intercâmbio com o Lyon e sua história centenária – destacou.

Ainda de acordo com Eudes, grande parte do elenco para o segundo semestre já terá se apresentado ao Resende até a próxima semana.

– Vamos montar uma equipe competitiva. Cada jogo é um prato de comida, e eles vão para vencer. Precisamos de força de vontade como ingrediente principal para poder voltar à primeira divisão do Carioca, que é nosso objetivo principal – ressaltou Eudes.

– Já estive em vários clubes da Série A do Brasileiro, em diversos estados do Brasil, e onde passamos, junto com o Cuca, fomos vitoriosos – o que nos deixa otimista para reverter esse quadro no Resende – emendou.

Até o dia 6 de maio, quando estreia na 4ª divisão contra o Vitória-ES, o Gigante do Vale tem seis semanas de trabalho. Depois, na segunda divisão estadual, o alvinegro irá estrear contra o América, no dia 17 de maio.

O clube anunciou que neste primeiro momento, 14 atletas permanentes da disputa do Campeonato Carioca se reapresentaram, são eles: os goleiros Jefferson Luiz e Pedrão; os zagueiros Joanderson e Elenilson; os laterais Medina e Juninho; os meios-campos: Khevin Fraga, Geovani, Igor Bolt e Zizu; e os atacantes Léo Pedro, Bismarck, Milton Wallace e Kayque.