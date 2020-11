Evandro Glória faz ‘Bicicletaço’ em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 11:40 horas

Objetivo da ação de campanha do candidato a prefeito é defender projetos de sustentabilidade, mobilidade urbana e transporte alternativo na cidade

Volta Redonda – O fim de semana da campanha de Evandro Glória foi marcado por passeios de bicicleta pelas ruas da cidade. O ‘bicicletaço’ reuniu dezenas de apoiadores do candidato a prefeito no sábado e no domingo. De acordo com Glória, o objetivo do passeio foi a promoção de ideias e projetos de mobilidade urbana e transporte alternativo.

“Ao contrário das tradicionais carreatas, que geram poluição do ar, poluição sonora e ainda atrapalham ainda mais o trânsito da cidade, a nossa campanha promoveu um ‘bicicletaço’, com a presença de dezenas de amigos ciclistas da cidade. A ideia é mostrar para os moradores que nossa campanha defende a utilização de bicicletas, como transporte limpo e saudável, e que temos como prioridade a construção e revitalização de ciclovias na cidade”. explicou o candidato a prefeito pelo partido Cidadania.

No sábado, o passeio saiu do Aterrado e percorreu a região do Grande Retiro e Beira-Rio. No domingo, o ‘bicicletaço’ passou pelas ruas da Vila, Sessenta, Casa de Pedra, Vila Rica, São Geraldo e Centro.

“Nosso plano de governo prioriza a educação no trânsito, o transporte alternativo e a mobilidade urbana. Fico feliz de poder transmitir nossas ideias pelos bairros que passamos. Muito obrigado aos amigos que participaram, e aos moradores que nos receberam com tanto carinho no trajeto”.

Entusiasta dos recursos naturais, da sustentabilidade e amante do ciclismo – esporte que pratica no cotidiano – o candidato a prefeito de Volta Redonda é o idealizador do Circuito Rio Sul de Cicloturismo, que promove o fomento do esporte, turismo e vida saudável em 12 municípios do Médio Paraíba Fluminense.

Perfil

Evandro Glória, 57 anos, é voltarredondense, cristão e contador. Ele é o diretor administrativo da Contabilidade Glória e Glória Recursos Humanos, empresa com cinco décadas de história que é referência na Cidade do Aço. Evandro é pai de um casal de filhos .

O candidato é atual e licenciado Diretor de Desenvolvimento Econômico e Tributário da CDL e Conselheiro licenciado no CRCRJ (Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro). Ele também já presidiu o Fórum das Entidades Empresariais de Volta Redonda, é sócio da Agência de Desenvolvimento Regional do Médio Paraíba – LIDER VALE, além de participar de diversas atividades e projetos sociais e empresariais na região.

Segundo o candidato, desburocratização da máquina pública e a reforma administrativa, são projetos que como prefeito de Volta Redonda, serão priorizados; a fim de melhorar os serviços prestados aos moradores da cidade, além de criar um ambiente ideal para o empreendedorismo e a geração de emprego e renda. Evandro também pretende entender, negociar e administrar as dívidas feitas pelas gestões anteriores da PMVR, estimada hoje em 1,7 bilhão, deixando as finanças organizadas para a próxima administração municipal, em síntese, deixar a Prefeitura melhor do que herdou.