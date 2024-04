Evento “Aqui Tem Samba” acontece neste domingo, em Resende

– Este é mais um projeto em que buscamos, além de valorizar os artistas regionais, incentivar a cultura local dos moradores. O samba é um gênero musical que faz parte da cultura brasileira e a ideia do projeto é levar esse traço da cultura para a população. O evento é voltado para todas as idades, com um ambiente familiar e esperamos que a população aproveite – disse o presidente da FCCMM, Thiago Zaidan.

O evento contará com a participação de grandes nomes do cenário musical da região, como Diogo Senna, Kadu Silva, Anne Nogueira, Mari Gomes e Rafa Rodrigues.

Resende – A Prefeitura de Resende vai realizar uma nova edição do projeto “Aqui Tem Samba” neste domingo (14). O evento acontecerá na Praça das Mangueiras, no bairro Itapuca, a partir das 16h.