Evento de Batizado e Troca de Cordéis é realizado em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 15:54 horas

Barra Mansa – O 12° Batizado e Troca de Cordéis da Associação de Capoeira Ducarmarina juntamente ao 3° Encontro Unidos pela Capoeira no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, foi realizado neste fim de semana, nos dias 3 e 4, sob a direção e supervisão do Mestre Branco (Ueliton Cristiano Claro) e organização da Contramestre Preta, Professora Neidinha e Instrutor Avatar.

O evento tem a finalidade de reunir alunos da academia de vários núcleos de treinamento onde recebem suas graduações, por mérito, competência e dedicação, reunindo os amigos que foram unidos pela Capoeira.

Também contando com a participação dos pais e responsáveis, o evento, trabalha em prol das comunidades, acreditando que a inclusão e reinclusão social são a base da transformação.

Estiveram presentes vários Mestres da região, bem como, Barra Mansa, Resende, Quatis, Porto Real, Volta Redonda, Angra dos Reis, Bananal, Barra do Pirai, Vargem Alegre, Valença, Paraíba do Sul, Três Rios, Paty do Alferes, Petrópolis e Baixada Sul Fluminense representado pelos respectivos Mestres:

Baldes, Jagunço, Sampaio, Robertinho, Guilé, Vinte e um, Bahia, Everaldo, Lady, Parapeuna, Andreia, Finta, Boi, Bingola Cláudio, Dedé, Marreta, Wilson, Adriano, soró, Márcio, Meduza, Arino, Tucano, João Pires e Índio.

Mestrandos, Professores, Monitores e Instrutores:

Preta, Gilson, Ferrugem, Samir, Papelão, Azul, Andinho, Quati, Biju, Da Lua, Felipe, Tikinho, Rato, Rodrigo, Gros, Rodrigo Piriquito, Penteado, Suspeito, Nissinho, Thiago, Albatroz, Neidinha, Leandrão, Bide, Mistério, Arqueiro, Linguinha Netinho, Juninho, Rock, Zica, Japão, Imar, Pirata, Binho, Adri, Nathy, Branca Avatar, Xavier e vários alunos representando sua academia.