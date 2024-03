Evento de corrida ‘Toca Raul’ percorre 7km e promove tributo em Paraty

Paraty – Paraty vai sediar o segundo evento esportivo do ano, a corrida de 7km Toca Raul 2024 acontece neste domingo (10), a partir das 7h30, com partida e chegada da Praia do Pontal. Esse é o terceiro ano que a cidade histórica recebe o encontro de esportistas.

Organizado pelo grupo Atenas Projetos e Prefeitura de Paraty, por meio das secretarias de Esporte, Turismo e Cultura, a competição também promove a caminhada de 2km, saindo no mesmo horário, e o tradicional tributo ao cantor Raul Seixas.

A taxa de inscrição vai de R$ 60 a R$ 110, variando conforme a idade do competidor e o kit escolhido (premium ou econômico).

No calendário do município há diferentes tipos de corrida, como o UTMB, os circuitos locais integrados às festas religiosas e as meias-maratonas, lembrou o secretário de Esportes, Fabrício Oliveira. “É um evento de suma importância para a cidade porque ele traz um público diferenciado. Ele agrega ao turismo esportivo e a cada ano que passa a gente busca melhorar.”

Ao todo, o evento terá 250 competidores de diferentes lugares do país categorizados entre corredores e caminhantes. Finalizando a programação, o show em homenagem ao músico baiano será com a banda Noé e Os Agricultores, de Poços de Caldas (MG), às 10h30, no bairro Pontal.

“O evento tem a característica de estimular o esporte com a corrida e com caminhada, assim como a cultura com o show e a homenagem”, disse um dos organizadores do Toca Raul, Washington Reis. “Por isso cidades como Paraty, Angra dos Reis e São Thomé das Letras são escolhidas, pois divulgamos os atrativos turísticos também”, concluiu.

O percurso da competição terá início pela Beira Rio (avenida Octávio Gama), passando pelos bairros Caborê e Portal das Artes; e seguirá pelo Jabaquara até a linha de chegada. A entrega dos kits com itens personalizados para os inscritos da corrida e da caminhada vai acontecer no dia anterior, sábado (9), no Flow Restaurante, das 11h às 19h.

Ao final da maratona, a organização da corrida Toca Raul vai premiar com troféus os cinco primeiros colocados na classificação geral (masculino e feminino), os cinco primeiros colocados em cada categoria, além de premiar os participantes com mais de 80 anos de idade e as cinco maiores equipes. Os demais corredores receberão medalhas pela participação.

No planejamento, a estrutura do percurso contará com postos de água e apoio técnico da Defesa Civil, Guarda Municipal e de profissionais da Secretaria de Esportes.

As inscrições para o 7km Toca Raul 2024 podem ser feitas diretamente com a organização através do WhatsApp (21) 99918-2137 ou pelo site Ticket Sports.