Evento discute uso da arte no enfrentamento à violência contra a mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 18:36 horas

A Arte como Instrumento Transformador no Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Esse foi o título do evento realizado nesta sexta-feira (25/11), no auditório do Ministério Público do Rio de Janeiro que contou com a participação de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Rio, promotores de Justiça, defensores públicos, policiais civis e mulheres vítimas de violência doméstica. No encontro, foi lançada a cartilha ‘Vamos Conversar sobre Violência contra a Mulher’, com informações sobre tipos de violência e telefones de órgãos de denúncia.

O desembargador do TJRJ Wagner Cinelli, autor do livro ‘Metendo a Colher’, falou sobre a importância de se observar os primeiros sinais da violência Doméstica. “A mulher precisa perceber os sinais de um relacionamento abusivo logo no primeiro momento”, afirmou. O curta-metragem de animação ‘Sobre Ela’, com direção, roteiro e trilha sonora do magistrado, foi exibido para a plateia majoritariamente composta por mulheres.

A juíza Luciana Fiala, do V Juizado de Violência Doméstica do TJRJ, falou sobre a importância da arte para o fortalecimento de mulheres vítimas de violência e chamou a atenção para o Projeto Inspirar, que busca despertar na população carcerária feminina o desejo de ler, como uma atividade lúdica libertadora. “A arte é uma alternativa para que as mulheres possam enfrentar a violência. Ao pintar lençóis, ao desenharem sobre suas vidas, elas encontram em si o fortalecimento necessário para sua reconstrução”, destacou.

No final do evento, o público participou da oficina Fazendo Arte Por Toda Parte, desenvolvida pela servidora do TJRJ e artista plástica Isabela Francisco. Através de desenhos, recortes e colagens, todos foram convidados a relatar vivências de violências sofridas e, principalmente, de superação.

O encontro contou, ainda, com a apresentação do coral Casa da Mulher Carioca Tia Doca, que oferece cursos de capacitação a mulheres chefes de família, em situação de vulnerabilidade econômica e em situação de violência.

Também participaram do evento a subprocuradora de Justiça Ediléa Cesário, representando o procurador-geral de Justiça em exercício Antonio José Moreira; a procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (CAOPJVDF/MPRJ) Carla Araújo; a promotora do Centro de Apoio à Educação (CAOPJTCE) Renata Carbonel; a secretária de Políticas e Promoção da Mulher no Município do Rio de Janeiro, Joyce Trindade; a coordenadora da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiás (Copevid), Rúbian Coutinho; a professora Claudia Freitas, a delegada da Gabriela Von Beauvais da Silva, titular da Deam-Rio; e a deputada Martha Rocha.