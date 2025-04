Evento em Angra destaca inclusão e conscientização sobre o autismo

Angra dos Reis – Em alusão ao Mês Internacional de Conscientização do Autismo, o AME do Parque Mambucaba promoveu, nesta segunda-feira (28), um evento voltado à inclusão e à informação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação foi marcada por atividades interativas, reunindo usuários da unidade, profissionais da saúde e convidados.

Entre as ações realizadas, destaque para a apresentação de teatro terapia, que intercalou cenas teatrais com palestras sobre o cotidiano das pessoas com TEA, enfrentamento de preconceitos e desafios diários. O formato dinâmico incentivou a participação do público, que pôde interagir, tirar dúvidas e refletir sobre a convivência com o autismo. O evento também contou com a apresentação de dança do grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Terceira Idade do Cras Parque Mambucaba.

A coordenadora do AME Parque Mambucaba, Cleide Lúcia, destacou a importância de ações como essa para ampliar a rede de apoio e sensibilizar a comunidade sobre o autismo.

“O AME está de portas abertas para apoiar e fortalecer todo o trabalho voltado ao público TEA de Angra. Eventos como este são fundamentais para divulgar o tema, promover a empatia e construir uma sociedade mais acolhedora”, afirmou Cleide.

Um dos destaques da programação foi a participação do ator Arthur Bertges, que integrou a apresentação de teatro terapia. Ele falou sobre a experiência e o impacto positivo da iniciativa.

“A teatro terapia é uma ferramenta poderosa de expressão e aprendizado, e hoje tenho o privilégio de participar desse trabalho com o apoio da Prefeitura de Angra. Todo o suporte que recebi me transformou, e agora sinto que é meu dever retribuir à população, compartilhando o que desenvolvi e aprendi”, declarou Arthur.