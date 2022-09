Evento em comemoração ao Dia da Árvore é promovido em Porto Real

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 17:00 horas

Porto Real- Em alusão ao Dia da Árvore, comemorado na última quarta, 21 de setembro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em parceria com a Secretaria de Saúde (SMS) realizou na data um seminário no Horto Municipal sobre o tema: Árvore e ervas medicinais, trocas de experiência e sementes. O evento foi voltado para os Agentes comunitários de Saúde e Agentes comunitários de endemias, e também contou com a presença do vereador Juan Pablo, da subsecretária de Saúde, Ana Carla Teixeira, e de representantes do COMDEMA.

O seminário foi apresentado pela palestrante Fabiola Angelita Cezarina Bastos Martins, cirurgiã dentista com especialização em Inovação de fitomedicamentos e coordenadora das Práticas Integrativas e complementares no município de Volta Redonda. Na oportunidade, Fabíola trouxe a experiência do município vizinho e falou sobre a produção e utilização de ervas medicinais.

Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, o objetivo do evento foi mostrar as ervas medicinais como um alternativa mais sustentável, barata e que traga menos danos e efeitos colaterais aos pacientes durante o tratamento. “Nosso objetivo hoje foi abordar a Fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais e suas aplicações na cura das doenças”, explicou Mauro.

Além disso, durante o evento, também houve a entrega de mudas de amora, alecrim, ora-pro-nóbis, manjericão, boldo, terramicina e erva cidreira. “Evento como este são fundamentais para incentivar a preservação ambiental, afinal, é nele onde estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência. Com isso, iremos garantir que as futuras gerações tenham acesso a recursos como água, alimentos e matérias-primas”, destaca o Prefeito Serfiotis.