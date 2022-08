Evento gratuito em Paraty promove referências culturais e memórias dos caiçaras e caipiras da Costa Verde

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 15:52 horas

Paraty – Uma festa para promover as tradições ancestrais e contar a própria história acontece em Paraty – a música, a Folia de Reis, apresentação para as crianças da Cartografia Social realizada pela comunidade, com lançamento de produtos da Casa da Farinha, um roteiro de turismo comunitário, almoço caiçara e um grande baile. Assim acontece o segundo encontro “Salvaguarda das Manifestações Culturais da Comunidade Caiçara do Rio Pequeno”, nos dias 27 e 28 de agosto, sábado a partir das 9 horas e, domingo, a partir das 10 horas, com extensa programação e aberto para moradores e visitantes de Rio Pequeno, em Paraty.

Dois dias de festa e de celebração, com programação que conta com apresentação dos grupos musicais Ciranda de Tarituba e Ciranda Velha Guarda. Na Casa de Farinha, um momento de grande beleza, com a Oficina de Feitio de Farinha de Mandioca. Por lá também tem Almoço e Baile Caiçara. E se é para passar adiante as tradições, uma nova etapa da troca de saberes conta ainda conta com Oficina de Artesanato de Balaio de Cipó e Jacá de Taquara, Oficina de Biju Paspalhão e Pixé de milho.

A Salvaguarda da Folia de Reis acontece a partir da Capela de Na.Sra. Aparecida e São Jorge do Rio Pequeno, onde as histórias sobre as antigas folias serão contadas e o planejamento para a realização da folia de reis da comunidade, prevista para a semana do Natal. Nesta edição, o evento ganha Roteiro de Turismo de Base Comunitária, com percurso nas casas da comunidade, ruínas antigas dos engenhos e roças de mandioca.

“Esse trabalho é muito importante para nossa comunidade e eu entendo que o objetivo maior é resgatar, preservar e reconhecer nossas origens como um patrimônio cultural que não pode se perder no tempo”, reflete Paulo César de Carvalho – Liderança Caiçara.

Evento que em julho teve sua primeira edição de 2022, o “Salvaguarda das Manifestações Culturais da Comunidade Caiçara do Rio Pequeno” chega mais uma vez para preservar a memória da Costa Verde e da sua gente, tradições que precisam estar presentes nas próximas gerações. O melhor da memória e da história dessas pessoas a partir de encontros de gerações, realizados pela Associação de Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Tradicional Caiçara do Rio Pequeno, em parceria com a Associação de Defesa do Povo Tradicional Caiçara do Rio Pequeno e Naturais de Paraty e com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Edital Povos e Comunidades Tradicionais Presentes RJ.

“Esse projeto é importante, principalmente, para nossos jovens, para eles saberem que o reconhecimento como caiçara e caipira para nós é importante, porque valoriza tudo aquilo que veio do passado, dos nossos avós e de antes deles. Que nossas famílias possuem história nesse lugar por gerações e gerações. Para nós era fazer uma armadilha de pesca, um peixe com banana, uma roça de mandioca, fornear farinha, fazer um biju paspalhão, mariscar. É parte do dia a dia. Agora com as tecnologias, os jovens precisam aprender o que seus ancestrais sabiam, e também seus valores, porque só assim vão cuidar do que vamos deixar para eles. É possível alinhar o conhecimento passado com o conhecimento presente”, reforça Núbia Oliveira – Liderança Caiçara.

Serviço

Salvaguarda das Manifestações Culturais da Comunidade Caiçara do Rio Pequeno

Datas: 27 e 28 de agosto de 2022 | sábado e domingo

Locais: Capela de Na Sra. Aparecida e São Jorge do Rio Pequeno; Casa de Farinha Comunitária do Rio Pequeno

Endereço: Estrada Rio Pequeno s/n, Bairro Rio Pequeno, Paraty

Entrada gratuita, sujeito a capacidade do local

Faixa etária: Livre

Dia 27 de Agosto | sábado

Horário: Das 9h às 15h

Local: Estrada Rio Pequeno s/n, Capela de N.Sra. Aparecida e São Jorge do Rio Pequeno e Casa de Farinha Comunitária do Rio Pequeno

Programação:

9h: Folia de Reis – Celebração na Capela de Na.Sra. Aparecida e São Jorge do Rio Pequeno

10h: Roteiro de Turismo de Base Comunitária com percurso nas casas da comunidade, ruínas antigas dos engenhos, e roças de mandioca

A partir das 13h30 na Casa da Farinha

13h30: Almoço Caipira

14h: Oficina de Salvaguarda da Folia de Reis e planejamento para dezembro

14h30: Baile Caiçara com a “Ciranda de Tarituba”

15h: Oficina de Cartografia Social com crianças

Dia 28 de Agosto | domingo

Horário: Das 10h às 16h

Local: Casa de Farinha Comunitária do Rio Pequeno, Paraty/RJ.

Programação:

10h: Abertura do Evento – Lançamento do produto “Farinha Caiçara do Rio Pequeno” e “Farofinha Caiçara”

10h15: Oficina de Feitio de Farinha de Mandioca

10h: Oficina de Artesanato de Balaio de Cipó e Jacá de Taquara

11h: Oficina de Biju Paspalhão e Pixé de milho

13h30: Almoço Caiçara

14h: Roda de Diálogo sobre o projeto Salvaguarda das Manifestações Culturais da Comunidade Caiçara do Rio Pequeno

14h30: Baile Caiçara com a Ciranda Velha Guarda