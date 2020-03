Evento gratuito lançará a campanha para negociação de dívidas em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 11:26 horas

Volta Redonda – O Sebrae RJ, em parceria com a ACRJ (Associação Comercial do Rio de Janeiro) , Fecomércio RJ, Sicomércio de Volta Redonda e Banco do Brasil lançarão a campanha “Vem que Dá”, na próxima sexta-feira (13), a partir das 14h, na Rua Bernardo Ferraz, 383, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O evento apresentará oportunidades para empresários ,que possuem financiamento, possam realizar a negociação de dívidas, fruto do convênio firmado entre a Associação Comercial do Rio de Janeiro e o Banco do Brasil.

A campanha oferecerá propostas com desconto de até 92% para a liquidação à vista, de acordo com as condições dos clientes e das operações de crédito e ainda possibilidades de renegociação de prazos de pagamento.

Empresários com débitos na linha de crédito BNDES PER também poderão repactuar suas operações com taxas, prazos e carências diferenciados.

Apesar do evento ser gratuito, as vagas são limitadas. Os interessados em se inscrever podem entrar em contato pelos telefones 3347-1330 e 3347-4570 ou pelo e-mail hmaciel@sebraerj.com.br.

No caso do e-mail, os interessados devem informar dados como: nome do participante, CPF, data de nascimento, telefone para contato, e-mail, endereço, nome da empresa e o CNPJ.