Evento incentiva o empreendedorismo feminino em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 08:15 horas

“Flash Day +” será a partir das 10h, no próximo sábado, no bairro Conforto

Volta Redonda – A primeira edição do “Flash Day +” começará no próximo fim de semana, em Volta Redonda. O evento quer incentivar o empreendedorismo feminino no município. Ele será na Rua 239, nº 9, próximo a uma pista de skate, no bairro Conforto.

No sábado (11), o evento será de 10h às 18h, e no domingo, de 13h às 20h. A entrada é franca.

O evento terá a participação de dez mulheres empreendedoras, onde cada uma vai oferecer produtos diferenciados como tatuagens rápidas, feitas na hora; brechós, comida vegana, doces, livros autoriais e ensaios fotográficos.

No domingo, por volta das 19h30, terá um sorteio de uma cesta com produtos de cada expositora.

O “Flash Day +” contará com apresentações de músicas alternativas.

Para mais informações, entrar em contato com Ariane Vilas, uma das organizadoras do evento, pelo telefone 999458688.