Evento na UGB aborda LGPD e soluções tecnológicas para o setor público

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 18:50 horas

Volta Redonda – Volta Redonda sedia nesta quinta-feira (11), o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes para tratar de tecnologia e inovação nos municípios da Região Metropolitana do Rio e Sul Fluminense. O encontro, promovido pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, reunirá prefeitos, gestores, servidores e especialistas no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase.

Entre os convidados estão os prefeitos de Resende, Diogo Balieiro Diniz, de Teresópolis, Vinicius Cardoso Claussen da Silva, e de Quatis, Aluísio Max Alves D’Elias, e o Diretor Presidente da MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro, Paulo Roberto de Mello Miranda.

O Subsecretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Fernando Lee, e o Secretário de Planejamento e Parcerias de Angra dos Reis, André Luís Pimenta, também apresentam como as cidades buscam melhorar o atendimento à população através da transformação digital dos serviços públicos. “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da inovação”, observa o diretor da RCD, José Marinho.

A Lei Geral de Proteção de Dados também será tema abordado no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. A advogada e especialista em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, DPO da Prefeitura de Águas da Prata (SP), Bruna Luisa Anadão, traz orientações para o programa de adequação à LGPD, que segundo ela, deve estar ligado diretamente ao processo de transformação digital e de educação digital das cidades. “Esse conjunto é que nos fortalece para ter uma excelente administração no que tange ao caminho da transformação digital, da adequação à LGPD e da aplicação das ferramentas e soluções de TI que nos ajudam imensamente”.

Prefeitos Inovadores – Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2023 da região. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

No evento, os gestores também poderão conhecer soluções disponibilizadas pelas empresas 1Doc, Aprova Digital, City Connect, Placarsoft, Softplan e Evolution Tecnologia Funerária. O Logic Hotel Volta Redonda é o hotel oficial do evento.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Volta Redonda são gratuitas para servidores públicos, representantes de academia/universidades e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Volta Redonda

11 de maio de 2023

Local: Centro Universitário Geraldo Di Biase – Auditório Milton Carlos de Souza e Silva, Bloco 4, 6° Andar (Dep. Geraldo Di Biase, 81 – Aterrado, Volta Redonda – RJ)

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades:

https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo [email protected] ou pelo WhatsApp (41)3015-6812