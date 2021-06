Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 09:27 horas

Volta Redonda- Com o objetivo é construir um diálogo entre os participantes para a construção de políticas públicas e combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, será realizado no próximo sábado, dia 19, em Volta Redonda, um encontro com lideranças religiosas de matriz afro e autoridades do Poder Público.

O evento que será realizado no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, está sendo organizado pela Comissão de Terreiros e Povos Tradicionais de Volta Redonda, chamada Mojubá, e segundo os organizadores, seguirá todas as normas de segurança em saúde.

A Mojubá é uma organização da Sociedade Civil sem Fins lucrativos, onde são representadas por essa comissão 40 terreiros de Umbanda, Candomblé e Jurema do Município e Sul Fluminense.

De acordo com os organizadores do evento, é a primeira vez que esse encontro é realizado no município e a expectativa é muito grande, pois são esperados a presença de autoridades do Poder Público como representantes da Defensoria Pública da União e secretários municipais entre outros convidados.