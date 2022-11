Evento promove arte urbana no Aterrado, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de novembro de 2022, 13:57 horas

Volta Redonda – A produtora cultural de Volta Redonda, Estação das Artes, dirigida pelo Compositor e Produtor Cultural Sergio Vieira, está implantando em Volta Redonda o evento de arte urbana, o “Projeto Memórias Ancestrais & Urbanas”, que foi o único da região do Médio Paraíba selecionado no Edital “Rua Cultural” da SECEC-RJ (Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do RJ) em todas as fases do edital, obtendo a nota máxima.

O projeto consiste na pintura de dois painéis na técnica grafite, sendo um em homenagem aos metalúrgicos, medindo 20m de altura por 18m de largura na fachada do prédio localizado na Rua Neme Felipe nº 55 no bairro Aterrado, que será pintado pelo artista urbano Marcelo Eco, do Rio de Janeiro. Um segundo painel também será pintado na mesma rua, no Aterrado, dessa vez pelos artistas urbanos Jader Matos e Guilherme Koslowski de Volta Redonda. A arte será uma homenagem aos povos indígenas, medindo 8m de altura por 30m de largura, o painel ficará localizado na fachada de uma loja, em frente à Chaminé do século XVIII.

Os três artistas ainda irão ministrar uma oficina para alunos da Rede Pública compartilhando suas experiências em arte urbana e deixando e como legado, a pintura do muro da escola.

A Estação das Artes Produções, sediada há mais de vinte anos na cidade, tem sido uma parceira de Volta Redonda na área cultural. Desde 2019, tem tido diversos projetos culturais selecionados em editais da SECEC-RJ, contribuindo assim para o desenvolvimento e ampliação do acesso aos bens culturais de Volta Redonda.

Segundo os responsáveis, o projeto irá contribuir, entre outras coisas, para o fortalecimento do turismo, criando novas opções culturais para os moradores, através de ações que deverão ser empreendidas após a sua inauguração, transformando aquela área do bairro Aterrado em um “Corredor Cultural”.

“Pretendemos também com esse projeto revitalizar economicamente através de ações culturais aquela área do bairro Aterrado, que abriga uma Chaminé do século XVIII (Patrimônio Artístico Municipal) e o primeiro mercado popular de Volta Redonda (atual mercado das bicicletas)”, observa o Compositor Sergio Vieira, idealizador e coordenador do projeto.

O projeto conta com a parceria da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), por meio do secretário Anderson de Souza.