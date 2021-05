Ex-aluna do MEP concorre à presidência de Centro Acadêmico na UFF-VR

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 13:04 horas

Volta Redonda- A estudante de direito na UFF-Campus Aterrado, Amanda Mattos, ex-aluna e conselheira no MEP(Movimento Ética na Política, está concorrendo a cabeça de chapa à presidência do Centro Acadêmico Dom Waldyr Calheiros (CADOM-UFF), pela chapa IntegrAção. A eleição será no dia 7 e 8 de junho, e segundo a estudante Amanda, apenas uma chapa foi registrada.

“Primeiro entendemos que estamos imersos em uma diversidade, pluralidade intensa, um contexto que exige de nós muita escuta e o buscar a compreensão do cenário. A ideia da chapa é acolher todas pessoas acadêmicas, de direita, de esquerda, LGBTI+, pessoas deficientes e as diferentes etnias de raça. Este é o nosso objetivo acolher a todos mesmo”, declarou Amanda.

A estudante de direito ressaltou que dará mais foco e atenção aos discentes, pois segundo ela a pandemia tem provocado muitas dificuldades dentro e fora da universidade.

“Vamos buscar estreitos diálogos com a coordenação e a chefia de departamento, de forma cada vez mais atenta às situações desafiadoras que enfrentamos na universidade atualmente”, pontuou a acadêmica de direito.

Amanda, revelou ainda que outros três diretores da chapa são oriundos da ‘Escola MEP’.

“Davi, Pedro e Gabriela, ex-colegas da ‘Escola MEP’, agora colegas e amigos e na UFF, estão na chapa, isto dá um significado também do que foi e está sendo o MEP em nossas vidas. Um aprendizado continuo. Nossa chapa quer manter ainda estreito diálogos com a comunidade de Volta Redonda, para cada vez mais aproximar a universidade da sociedade, para que juntos construímos caminhos que fortaleçam a cidadania dentro e fora da academia”, declarou Amanda, muito animada com o processo eleitoral.