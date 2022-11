Ex-alunos do MEP encorajam estudantes do Pré-vestibular que se preparam para o Enem 2022

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 17:16 horas

Volta Redonda- Nos dias que antecedem o Enem(Exame Nacional do Ensino Médio), ex-integrantes do Pré-vestibular Cidadão do MEP(Movimento Ética na Política), se utilizaram das redes sociais para encorajar e motivar os vestibulandos para o singular momento em suas vidas, o Enem. “Os ex-estudantes, alguns já atuando profissionalmente (médica, pedagoga, professor e jornalista), outros ainda cursando graduação (direito, pedagogia, psicologia, publicidade), por meio de vídeos curtos manifestaram carinho e incentivo para o importante momento que os atuais alunos estão passando. As falas são animadoras, inteligentes e ressaltam o fato de terem vivido a mesma experiência, e com serenamente oferecem palavras animadoras aos atuais estudantes” Registrou Carolina Real, administradora de empresa(UFF) e responsável pela formatação dos vídeos. Cf.https://drive.google.com/file/d/1z6YTGrBOZOZZ_LjIADSDJMNskwKi3NB7/view?usp=drive_web)

Recados animadores

A estudante Luciana, do curso de pedagogia na Cederj aconselhou muita calma aos novos alunos. “Nos dias que antecedem o Enem façam algo de gostem. Controlem a ansiedade com a respiração e Bom Enem”, diese.

Já a Médica Psiquiatra Nathalia(Unifoa) também recomendou cautela e boas energias. “Já fui uma de vocês. Desejo toda sorte, estou emanando energias positivas para vocês, boa sorte”, concluiu.

A estudante Amanda, cursando Direito na UFF campus Aterrado, desejou a todos um bom Enem. “Desejo bom Enem para todos vocês. Sintam-se confiantes, pois vocês foram bem preparados pela equipe do MEP. Já deu tudo certo”, afirmou.

Lais, cursando Psicologia (UFF), completou. “Enem é um momento importante na vida de vocês. Foquem nos estudos e será o início de um futuro brilhante”, destacou.

Já Milton, professor de Informática e Designer (UGB-FERP), aconselhou muita atenção e boa sorte a todos. “Boa sorte! Diante de todo trabalho feito pela equipe de professores e os esforços de vocês, agora é seguir para a etapa final, e depois comemorarem”, disse.

Yuri, cursando Direito (UFF), também desejou uma boa prova a todos. “Que façam com calma e confiança, com certeza que darão o melhor de vocês. Estou torcendo por vocês, afinal estiveram na mão de professores maravilhosos. Estou torcendo por vocês”, ressaltou.

Já Tainá, cursando em direito(UFF), tranquilizou a todos com belos conselhos. “Tranquilidade, a vida vai levar vocês para caminhos que vocês não imaginam. Nesse momento a gente fica tenso, tantas coisas pela frente. Mantenha a leveza. Na prova, respirem, o que vocês puderam fazer, já fizeram, agora é ficar tranquilos para passar por essa etapa”, disse.

A evasão escolar é o grande desafio do MEP

A evasão escolar no MEP continua sendo o grande desafio do pré-vestibular do MEP. Dados da secretaria do Movimento registram 54 % de evasão em 2022. “Contudo, 43 alunos farão o Enem, somando os dois núcleos de ensino do MEP”, informou Davi Souza, diretor de Ensino do Pré-Vestibular Cidadão.