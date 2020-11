Ex-candidato a presidente, Cabo Daciolo declara apoio a Jackson Emerick

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 16:40 horas

Barra Mansa– O ex-candidato a presidente da República, Cabo Daciolo, declarou apoio à candidatura de Jackson Emerick a prefeito de Barra Mansa. “A gente muda uma nação quando dá educação ao povo porque a gente liberta o povo. E Jackson tem este compromisso”, disse Daciolo, acrescentando que: “a população de Barra Mansa pode fazer a mudança e a transformação que a cidade precisa votando em Jackson”, completou ele.

Jackson Emerick agradeceu ao apoio do ex-candidato. “Agradeço ao Daciolo. É um apoio importante que demonstra confiança no nosso trabalho, no meu nome e nas minhas propostas. Eu tenho certeza que nós vamos avançar para Barra Mansa gerar empregos pra juventude e oferecer saúde e educação dignas para a população”, disse Jackson, que se reuniu com Daciolo na noite de terça-feira.

Daciolo deve participar de uma caminhada com Jackson em Barra Mansa até sábado. Segundo Jackson, o fato de priorizar em seu governo a melhoria da educação pública em Barra Mansa foi o que empolgou Daciolo a apoiá-lo.

– Vamos construir 20 novas escolas e valorizar os profissionais de educação implementando o PCCS da categoria que até hoje não foi implementado – afirmou. Sua meta é colocar a educação de Barra Mansa entre as melhores do país, preparando as crianças e jovens da cidade para enfrentar os desafios provocados pelas novas tecnologias.

Nesta quarta-feira Jackson fez panfletagem no Centro da cidade na parte da tarde. Pela manhã ele participou de um live pela rede social. Na terça-feira ele esteve em Vista Alegre.

Cabo Daciolo

Ex-deputado federal e líder do movimento dos bombeiros em 2011, Cabo Daciolo foi a sensação nas eleições presidenciais de 2018, quando terminou em sexto lugar, à frente de Marina Silva e Henrique Meirelles.

– Sou um sonhador, acredito na transformação. Não faço parte dessa velha política, da mesmice. Quero mudança e por isso estou apoiando Jackson em Barra Mansa – disse Daciolo.