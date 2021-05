Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 09:41 horas

Volta Redonda – O ex-candidato a vereador de Volta Redonda, Siderlei de Araújo Arcanjo, mais conhecido como Dibruço, de 58 anos, foi morto a tiros nesta manhã de quinta-feira (13). O crime ocorreu no bairro 249, em Volta Redonda. Segundo informações preliminares, o assassino fugiu num Corsa prata, que está com uma placa de outro veículo.

De acordo com as primeiras informações, Dibruço foi alvejado, ao sair da casa onde mora. Ele não não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo ainda permanece em frente ao imóvel onde ele morava, aguardando para ser periciado. A autoria e a motivação do crime serão apuradas na 93ª DP de Volta Redonda.

Dibruço era formado em Direito e foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. Ele concorreu aos cargos de vereador em 2012, com o slogan “Mude de posição. Vote Dibruço. Também foi candidato a deputado estadual, mas não se elegeu.