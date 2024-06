Ex-deputado Marcelo Cabeleireiro lança pré-candidatura a prefeito em BM

Barra Mansa – O ex-deputado Marcelo Cabeleireiro, do União Brasil, lançou oficialmente, nesta sexta-feira (14), sua pré-candidatura a prefeito de Barra Mansa, num evento organizado pelo partido no Ilha Clube. O evento também marcou a oficialização da pré-candidatura dos vereadores do partido. De acordo com a organização do evento, cerca de duas mil pessoas compareceram à festa.

O pré-candidato explicou a vontade de disputar o poder executivo, além de citar projetos que tem realizado em 2024. “Eu nunca fui executivo, já fui cinco vezes legislativo e agora Deus me deu essa oportunidade para poder representar os barra-mansenses no executivo. Quero ouvir as pessoas, saber as necessidades delas no dia-a-dia, e eu tenho caminhado muito em Barra Mansa. Estou criando um grande documento, que vou entregar para todos os candidatos a prefeito do município, apontando as necessidades das pessoas. Hoje o povo de Barra Mansa quer atenção, carinho. A população quer limpeza, capina, lâmpada, transporte de qualidade, segurança, infraestrutura. É muito pouco o que a população exige. Os moradores estão carentes, precisam de carinho do executivo”, afirmou.