Ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo, morre aos 88 anos

Rio – O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, conhecido como Manga, morreu aos 88 anos, na manhã desta terça-feira (8), no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Rio Barra e lutava contra um câncer de próstata.

Um dos grandes atletas da história do Glorioso, Manga defendeu as cores do Alvinegro entre os anos de 1959 e 1968, fazendo parte de dois dos times mais relembrados nos capítulos vitoriosos do clube: os bicampeões cariocas de 1961 e 1962, e de 1967 e 1968. O ex-atleta também foi o goleiro titular da Seleção Brasileira na Copa de 1966, sendo reconhecido como um dos maiores nomes da posição de todos os tempos.

O presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, disponibilizou o Salão Nobre General Severiano, na sede do clube, para a organização do velório do ídolo alvinegro.

“Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações”, afirmou o presidente.

O ex-goleiro disputou 442 jogos pelo Botafogo, sendo o 4º na lista de mais partidas disputadas pelo Glorioso. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, lamentou a morte de Manga e decretou um minuto de silêncio em todas as partidas da próxima rodada das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

“É uma tristeza a morte do Manga para todos os fãs do futebol. Ele faz parte da história do nosso futebol e merece todas as homenagens possíveis”, declarou o presidente.