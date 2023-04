Ex-governador Pezão é absolvido das acusações da Lava-Jato

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 18:45 horas

Estado do Rio – O ex-governador Luiz Fernando Pezão foi absolvido nesta quarta-feira (12) das acusações da Operação Lava-Jato. A decisão foi tomada pela primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Pezão havia sido condenado ,em 2019, pelo juiz federal Marcelo Bretas por corrupção passiva e ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Pezão chegou a ser preso em novembro de 2018 após uma operação da Polícia Federal em dos desdobramentos da Lava Jato no estado do Rio, e foi solto em 2019. O ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ordenou o trancamento do inquérito contra Luiz Fernando Pezão por suposto recebimento de Caixa Dois eleitoral pelo mesmo motivo da atual absolvição – o uso da delação não homologada de Sérgio Cabral.