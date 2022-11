Ex-presidiário é assassinado em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 07:53 horas

Resende – Um ex-presidiário, de 34 anos, foi assassinado com vários tiros sábado (12), em Resende. O crime foi na Rua Prefeito Clodomiro Maia, no bairro Vicentina. Ele foi encontrado com tonozeleira eletrônica.

Policiais militares informaram que o ex-presidiário saiu no dia 7 de setembro deste ano, do sistema penitenciário. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O assassinato foi registrado na 89ª DP e será investigado pelo delegado titular Michel Floroschk. As policiais Civil e Militar já tinham registrado no mesmo dia, uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no Jardim Beira Rio, onde dois acusados morreram e um outro ficou ferido.