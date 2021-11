Ex-secretário Ordem Pública de Paty do Alferes é assassinado

Matéria publicada em 13 de novembro de 2021, 08:57 horas

Paty do Alveres – O ex-secretário de Ordem Pública de Paty do Alferes, Denilson Monsores da Silva, de 54 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (12) em Miguel Pereira. Ele estava dentro de um carro quando foi baleado, junto com uma mulher, de 48 anos, que também se feriu.

O crime foi na Rua Margot Meyer, no bairro Pantanal. Segundo testemunhas, o autor dos tiros foi um motociclista, não identificado. A mulher foi socorrida num hospital de Miguel Pereira.