Ex-vereador de Barra do Piraí é atacado a golpes de foice durante briga com vizinho

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 09:14 horas

Barra do Piraí – O ex-vereador de Barra do Piraí, Luiz Antônio da Silva Pereira, de 66 anos, foi agredido a golpes de foice por um vizinho, de 35 anos, que fugiu. A briga foi no sábado, dia 10, na Travessa David Cerqueira, no bairro Santo Cristo.

A Polícia Militar, que esteve no local do crime, não informou o motivo da discussão. No entanto, testemunhas disseram que os dois envolvidos brigaram por causa de vaga na garagem.

A vítima está internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Barra do Piraí, onde foi submetida a uma cirurgia. Luiz ficou com o rosto transfigurado devido os golpes.

De acordo com a ocorrência da PM, a foice foi levada pelo autor. O instrumento seria do ex-vereador. O registro policial foi feito na 88º DP (Barra do Piraí), e o crime será investigado pelo delegado titular Rodolfo Atala.