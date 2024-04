Ex-vereador de Itatiaia é preso por homicídio qualificado

Itatiaia – Policiais civis da 99ª Delegacia de Polícia prenderam nesta quinta-feira (4) o ex-vereador José Carlos de Lucena Gomes, mais conhecido como Dedé Paraíba, de 49 anos. O mandado de prisão condenatória cumprido pelos agentes foi expedido pela 1ª Vara Mista da Comarca de Catolé da Rocha, no estado da Paraíba. Ele é acusado pelo crime de homicídio qualificado, efetuado há 27 anos no pequeno município de Belém do Brejo do Cruz, cuja população é de aproximadamente 6,5 mil habitantes.

Segundo o apurado pela reportagem, Dedé Paraíba foi preso na Rua Prefeito Assunção, no centro de Itatiaia, e conduzido à 99ª DP. O crime foi cometido quando Dedé tinha 22 anos de idade. Atualmente, ele é primeiro suplente de vereador da Câmara Municipal de Itatiaia, tendo assumido o cargo de vereador, por alguns meses, em 2022. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri a 14 anos de prisão em regime fechado.

O DIÁRIO DO VALE tenta contato com a defesa de José Carlos de Lucena Gomes. O espaço está aberto para a manifestação do acusado.