Ex-vereador de VR consegue anular sessão que cassou o mandato dele - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 08:31 horas

Paulinho do Raio-X não foi intimado para participar da reunião e agora pode ser candidato no ano que vem

Volta Redonda – O ex-vereador Paulinho do Raio-X conseguiu manter uma decisão judicial que anula a sessão que cassou o seu mandato, após um recurso apresentado contra a primeira decisão nesse sentido pela Procuradoria da Câmara Municipal. Com isso, ele também se mantém elegível e pode disputar uma cadeira de vereador nas eleições municipais do ano que vem.

Segundo as informações obtidas pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, Paulinho afirmou que não foi intimado oficialmente para comparecer à sessão em que seu mandato foi cassado. Ele chegou a receber uma notificação por aplicativo de mensagens, mas esse meio não foi considerado válido para efeitos legais.

Em entrevista concedida no dia 24 de junho do ano passado, Paulinho afirmou que em busca de reparação para as perdas emocionais que sofreu durante o processo na Câmara Municipal de Volta Redonda e manifestou a intenção de buscar um novo mandato no ano que vem.

“Aqueles foram dias muito difíceis. Eu vi uma máquina pesada do ódio vindo em minha direção. Falei para muitos que eu era inocente e que estava tudo errado, mas infelizmente não fui ouvido. Tive minha privacidade invadida, minha honra arranhada, mas segui em frente de cabeça erguida de quem não deve, não teme. O mandato que me foi tirado não pode ser recuperado, porque já terminou, e eu fui impedido de participar do pleito daquele ano, mas recuperar a minha honra como político, como ser humano e continuar buscando o bem da população foi, é e será sempre o meu alvo. Gostaria de agradecer aos muitos amigos que oraram por mim e por minha família durante aquele grande deserto, mas o pior já passou e ficou o gosto de querer trabalhar ainda mais, pois observei que trabalhar e querer fazer o bem não é fácil. É lutar contra um sistema e eu estou me preparando mais ainda”, disse, na época.

Processo criminal

O processo criminal que corre contra Paulinho ainda não tem sentença da primeira instância. Mesmo que esta seja emitida antes do início da campanha eleitoral do ano que vem, ela não terá influência sobre a capacidade do ex-vereador para ser candidato. Só uma sentença contrária na segunda instância afetaria sua elegibilidade e, segundo as informações recebidas pelo DIÁRIO DO VALE, a possibilidade de haver uma sentença do TJRJ, antes das eleições municipais do ano que vem, é muito pequena.